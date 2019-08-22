Невозмутимые соседи наблюдали за тушением пожара в Колпино

Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

В Колпинском районе Санкт-Петербурга в одной из квартир жилого дома случился пожар. Инцидент произошел сегодня утром, 22 августа, в районе 10 часов утра.

В доме No14 по улице Красных Партизан пожар тушили в квартире на четвертом этаже. О случившемся сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

«Службы на месте. Мужчину спасли», — пишет автор.

На опубликованных фотографиях с места происшествия видно, что через окно идет черный дым. Предположительно пожарные спасали мужчину через окно.

На фото также видны невозмутимые соседи, которые курят и наблюдают за происходящим с балконов дома.

«Соседи не волнуются, стоят на балконе, курят», — комментирует пользователь.

Информации о возможных пострадавших и причинах возгорания не поступало.

Ранее в GazetaSPb сообщали о предстоящем велопробеге в Колпино. Он состоится 25 августа.