После пожара на теплоходе в Петербурге завели уголовное дело

С теплохода были эвакуированы 240 пассажиров и 80 человек персонала. Фото: cruiseinform.ru

С теплохода были эвакуированы 240 пассажиров и 80 человек персонала. Фото: cruiseinform.ru

Правоохранители возбудили уголовное дело после того, как на Октябрьской набережной произошел пожар на теплоходе «Петр Чайковский», где погиб работник.

По данным СУ на транспорте СК РФ по Северо-Западу, по факту пожара на теплоходе «Петр Чайковский», который пришвартован на Октябрьской набережной в Петербурге возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В сообщении ведомства отмечается, что возгорание произошло в каюте члена экипажа. Хозяин каюты, механик 1994 года рождения, скончался по дороге в больнице от телесных повреждений, несовместимых с жизнью.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге загорелся пассажирский теплоход «Петр Чайковский», есть пострадавшие. Огонь распространился на площадь 13 квадратных метров. На месте работали 50 сотрудников личного состава и 10 единиц техники. С теплохода были эвакуированы 240 пассажиров и 80 человек персонала, всех разместили в ресторане на берегу.