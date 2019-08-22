В Петербурге загорелся пассажирский теплоход «Петр Чайковский», есть пострадавшие

С теплохода были эвакуированы 240 пассажиров и 80 человек персонала. Фото: cruiseinform.ru

С теплохода были эвакуированы 240 пассажиров и 80 человек персонала. Фото: cruiseinform.ru

Ранним утром на Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга горел теплоход «Петр Чайковский». Один человек погиб.

Утром 22 августа на Соляном причале Октябрьской набережной загорелся находившийся на стоянке пассажирский теплоход «Петр Чайковский». Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 5:30.

Как оказалось, возгорание произошло в каюте механика на палубе судна. Огонь распространился на площадь 13 квадратных метров. На месте работали 50 сотрудников личного состава и 10 единиц техники. Пожар удалось ликвидировать через 40 минут. Об этом сообщают в региональном управлении МЧС России.

Позже в главке МЧС по Петербургу сообщили, что в пожаре погиб один человек, находившийся в каюте.

С теплохода были эвакуированы 240 пассажиров и 80 человек персонала, всех разместили в ресторане на берегу.

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