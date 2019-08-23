У мужчины похитили 3,8 тыс евро в ресторане на Тепловозной

Сотрудники полиции Невского района разыскивают мошенников, обманным путем похитивших крупную сумму денег и документы у мужчины.

По данным регионального управления МВД России, в четверг, 22 августа в полицию обратился 41-летний гражданин одной из стран СНГ. Он рассказал, что накануне двое неизвестных обманным путем похитили у него 3,8 тыс. евро (около 276 тыс. рублей) и документы. Инцидент произошел в одном из ресторанов на Тепловозной улице в Невском районе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники правоохранительных органов предпринимают все необходимые меры для поиска и задержания злоумышленников.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у посетителя ресторана на Наставников украли $60 тысяч, он хотел купить биткоины. Неизвестные, по словам заявителя, подошли к столику, когда он пересчитывал купюры. Применив физическую силу, они отобрали деньги и скрылись с места происшествия.