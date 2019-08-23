У посетителя ресторана на Наставников украли $60 тысяч, он хотел купить биткоины

В Красногвардейском районе Петербурга двое неизвестных похитили 60 тыс. долларов у молодого мужчины. Инцидент произошел в ресторане «Вацлав Замок» на проспекте Наставников.

Как стало известно Gazeta.SPb, потратить деньги мужчина намеревался на биткоины.

Неизвестные, по словам заявителя, подошли к столику, когда он пересчитывал купюры. Применив физическую силу, они отобрали деньги и скрылись с места происшествия.

Ограбление попало на камеры видеонаблюдения в ресторане. Подозреваемыми оказались двое мужчин с восточным типом лица в черных куртках, джинсах и темных кепках. Один из них — худощавого телосложения, второй — в теле.

Возбуждено уголовное дело. В осмотре места происшествия участвовала служебная собака по кличке Трамантана.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что двое неизвестных украли деньги в интим-салоне в Московском районе.