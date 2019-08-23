Угон иномарки знакомого закончился судом

Все произошло в феврале. Фото: pixabay.com

Все произошло в феврале. Фото: pixabay.com

Обвинение по уголовному делу в отношении молодого петербуржца поддержала прокуратура Кировского района. Мужчину обвиняют в угоне иномарки в феврале 2019 года.

Инцидент случился на Ленинском проспекте. Злоумышленник пробрался в салон автомобиля Hyundai Sonata и завел двигатель. После он катался по городу, нарушая правила и создавая аварийные ситуации.

Согласно данным ведомства, автомобиль принадлежал знакомому угонщика и был взят без цели хищения.

Суд назначил обвиняемому 1,5 года лишения свободы, но для его исправления счел возможным считать его условным с испытательным сроком 2,5 года.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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