Умер миллиардер Дэвид Кох

В возрасте 79 лет умер сооснователь корпорации Koch Industries и один из самых богатых людей страны Дэвид Кох.

Причина смерти американского миллиардера не называется. В прошлом году он оставил должность руководителя в компании, ссылаясь на ухудшение здоровья. А также прекратил участие в политических организациях. О случившемся сообщается в заявлении его семьи, пишет Forbes.

Дэвид Кох поддерживал искусство, занимался благотворительностью, любил балет. А его родные жертвовали крупные суммы на проекты клиник, которые были связаны с изучением методов лечения рака.

Журнал Forbes ставил Коха на 11 строчку в рейтинге богатейших людей, а его состояние оценил в $42,4 млрд.

Ранее в GazetaSPb сообщали о смерти актера Питера Фонда.