Глава РФ поздравил жителей Чечни с открытием самой большой мечети в Европе

Глава Российской Федерации Владимир Путин поздравил граждан Чечни с открытием мечети в городе Шали. Она стала самой большой на территории Европы. Поздравление на церемонии озвучил Александр Матовников, постпред президент в Северо-Кавказском федеральном округе.

В мечети могут находиться более 30 тыс. людей, а прилегающая территория вмещает еще 70 тыс. человек.

В письме Путин отметил, пишет Life, что осуществление такой большой работы – памятное событие для жителей, исповедующих ислам.

Мечеть «Гордость мусульман» имени пророка Мухамеда открылась в чеченском городе сегодня, 23 августа.

Ранее в GazetaSPb сообщали о беседе Путина с Ниисте. Разговор с финским коллегой шел об электронных визах. Их начнут выдавать жителям Евросоюза уже в октябре настоящего года.