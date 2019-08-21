Путин поговорил с Ниистё о введение электронных виз в Петербург и Ленобласть

Документы начнут выдавать жителям Евросоюза уже с первого октября 2019 года.

Об этом стало известно сегодня, 21 августа. Обо всем сообщает ТАСС.

Владимир Путин приехал в Хельсинки, чтобы встретиться с финским коллегой Саули Ниинистё. Президент России рассказал, что Россия введет электронные визы для жителей Евросоюза для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Документ смогут получить с первого октября.

Напоминаем, что об этом уже говорил врио губернатора Северной столицы Александр Бегов. Эту идею обсуждали несколько раз, в том числе во время ПМЭФ и пришли к выводу, что нужно ее реализовывать. Это поможет привлечь туристов в Северную столицу и пополнить за их счет бюджет.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что финские СМИ осудили Путина за привычку опаздывать на деловые встречи. Привычку назвали товарным знаком главы России. Также журналисты считают, что это ненамеренно – мол, президент опаздывает патологически и не хочу никого этим унижать.