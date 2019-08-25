Этнофестиваль-2020 отправится в Тихвин

Соответствующее решение было озвучено главой Ленинградской области Александром Дрозденко на фестивале «Россия — созвучие культур», прошедшем 24 августа.

Глава администрации Всеволожского района, где и проходил ежегодный 6-й фестиваль, передал переходящую резную деревянную ладью главе Тихвинского района Александру Лазаревичу.

Напомним,что 24 августа этнофестиваль прошёл в Волхове. В программе были концерты, мастер-классы и конкурсы, посвящённые единству многонационального народа России и различным традициям, распространённым на её территории.

Организатор мероприятия — комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

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