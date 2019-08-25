В Греции горят леса: туристов эвакуируют с гостиниц

Огонь распространяется на острове Самос, свои номера покинули жильцы пяти гостиниц.

Об этом стало известно сегодня, 25 августа. Обо всем сообщила Пожарная охрана, передает ТАСС. Леса горят на греческом острове Самос в районе Месокампос. Все началось еще вечером, до сих пор пожар ликвидировать не удалось. С огнем борются 31 пожарный, 13 единиц спецтехники, а также вертолеты и самолеты, сбрасывающие воду на источники огня. Сейчас ситуация намного лучше, но туристов, проживающих неподалеку, все равно пришлось эвакуировать из-за большой задымленности.

Напоминаем, что в последние дни в Греции стоит жаркая погода – до плюс 37 градусов, что и стало причиной для ЧП. Всего за последние сутки тушили 56 лесных пожаров – их стараются ликвидировать на начальных этапах, чтобы не запускать ситуацию.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ученый рассказал, кому выгодны лесные пожары в Сибири. Несмотря на то, что огонь уничтожает все на своем пути, иногда он полезен.