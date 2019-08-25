Джонсон отказался выплачивать $48 млрд отступных ЕС при жестком Brexit

Британия не намерена выплачивать Евросоюзу полную сумму отступных — $48 млрд, в случае выхода из ЕС без сделки. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире телеканала ITV.

В ходе саммита G7 Борис Джонсон заявил, что шансы на заключение сделки об условиях Brexit растут. Он также подтвердил, что в случае выхода из ЕС без соглашения Британия не будет выплачивать отступные в полном объеме — £39 млрд ($48 млрд).

При это премьер-министр не озвучил точную сумму выплаты, однако отметил, что если Британия выйдет из ЕС без сделки, то это в любом случае пойдет на пользу стране.

«Если мы выйдем без соглашения, то это, конечно, правда, что 39 миллиардов фунтов стерлингов, собственно говоря, больше не должны», — заявил Джонсон.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Джонсон выделит более $120 млн на рекламу Brexit.