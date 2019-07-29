Джонсон выделит более $120 млн на рекламу Brexit

Джонсон выделит более $120 млн на рекламу Brexit
Борис Джонсон. Фото: @borisjohnsonmp/Instagram

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен провести рекламную компанию в ходе подготовки к выходу страны из Евросоюза.

Об этом пишет The Telegraph в воскресение 28 июля со ссылкой на правительственные источники. Рекламная компания обойдется стране как минимум в 10 миллионов фунтов ($120 миллионов). Денежные средства будут потрачены в течение трех месяцев.

В течение недели канцлер британского казначейства Саджид Джавид должен обнародовать план дополнительных расходов размере 1 миллиарда фунтов на подготовку к выходу страны из ЕС без сделки с ним. Десятую часть средств потратят на рекламную кампанию, в том числе и на информационные листовки, которые доставят в каждый дом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Борис Джонсон пообещал вывести Великобританию из ЕС до 31 октября. 24 июля, сразу после вступления в должность премьер-министра Великобритании, Борис Джонсон пообещал, что он выведет Великобританию из Евросоюза до 31 октября текущего года.

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