Интервью: смартфонами теперь не хвастаются

К 2024 году еще больше устройств будут подключены к интернету и смогут общаться между собой. Фото: pixabay

К 2024 году еще больше устройств будут подключены к интернету и смогут общаться между собой. Фото: pixabay

Юй Мань, глава подразделения Xiaomi в России и СНГ в интервью GazetaSPb оценил запрет 5G, а также намекнул на возможность создания нового производства Xiaomi в России.

Каковы планы развития бренда Xiaomi в России? Каких целей вы хотите достичь?

Несмотря на то, что бренд Xiaomi уже достиг очень большой популярности в России, все еще есть множество задач, которые необходимо выполнить. Наша цель – представить на рынке еще больше продуктов и сделать их доступными для еще большего количества россиян по всей стране. Для достижения данной цели в этом году мы запустили Программу Приоритетных Партнеров (ППП). Эта программа позволит большему количеству потребителей из разных регионов страны приобретать наши смартфоны и продукцию экосистемы через официальные каналы дистрибуции.

Довольны ли вы вашим положением в России?

Согласно IDC, в первом квартале 2019 года Xiaomi занимала третье место в России с 13% рыночной долей и 30% приростом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, согласно нашим опросам, каждый месяц все больше и больше людей рассматривают возможность покупки устройств Xiaomi в качестве следующего смартфона. Мы являемся лидером в сегменте фитнес-трекеров на российском рынке с долей 40%, а наши телевизоры Mi TV продаются с сумасшедшей скоростью, поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы удовлетворить постоянно растущий спрос.

Xiaomi пообещала, что чистая прибыль от продаж устройств не будет превышать 5% в год. В то же время компания показывает хорошие финансовые результаты. Как Xiaomi это удается?

Действительно, в прошлом году гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь пообещал, что чистая прибыль с продажи всех аппаратных устройств компании не превысит 5%. Спустя год мы по-прежнему выполняем это обещание и продолжаем продавать потрясающие продукты по честным ценам. Хотя наша первоочередная задача не состоит в том, чтобы заработать все деньги мира, квартал за кварталом мы демонстрируем стабильный рост выручки. Связано это в первую очередь с тем, что мы не используем традиционные каналы маркетинга, на которые другие компании тратят миллиарды долларов, что в итоге неизбежно сказывается на ценах продукции. Мы не стремимся попасть на каждый рекламный щит в городе, наша цель — поселиться в сердцах пользователей. Кроме того, Xiaomi — это интернет-компания, и это значит, что мы получаем прибыль не только от продажи устройств, но и от сервисов. Они являются одним из быстрорастущих направлений компании, и мы надеемся, что развивая его, мы сделаем счастливыми еще больше людей по всему миру.

Как часто следует обновлять линейку устройств, чтобы сохранять интерес потребителей?

Если честно, мы не смотрим на наш производственный процесс под таким углом. Разрабатывая новые продукты, мы прислушиваемся к мнению наших пользователей, и если мы готовы выпустить устройство, способное закрыть ранее неудовлетворенные потребности, мы его выпускаем. Интерес к нашим продуктам продолжает сохраняться не потому, что мы выпускаем их с определенным промежутком, а потому что людям интересно, чем мы сможем удивить и порадовать их на этот раз.

Какие новые технологии должна учитывать компания при производстве смартфонов?

Наша компания славится тем, что предлагает самые разные технологические решения для пользователей, которые в них нуждаются. Например, еще в прошлогоднем Mi 8 Pro мы внедрили подэкранный сканер отпечатков пальцев, который сегодня является мейнстримом на рынке. В модели Mi MIX 3 мы выступили с оригинальным решением для пользователей, которым нужен поистине полноэкранный дисплей. Но каждый раз, подходя к чертежному столу, мы сначала думаем о расширении функциональности и только потом — о технологии, которая сделает это возможным. Мы не из тех компаний, которые, разработав некую новую технологию, внедряют ее, выставляя солидный прайс, а затем начинают думать о том, как ее можно применить в реальной жизни.

На ваш взгляд, растет ли конкуренция на рынке смартфонов?

При таком большом количестве имеющихся и возникающих игроков уровень конкуренции на рынке смартфонов вряд ли можно назвать низким. Чтобы сохранить так тяжело добытую рыночную долю, необходимо не только производить высококачественные товары, но и удерживать цены на привлекательном уровне. Кому-то это удается, кто-то в итоге оказывается в аутсайдерах. Но как показывает история, порой вчерашний неудачник завтра может выйти на первые позиции.

Планируете ли вы открыть собственное производство в России?

В настоящее время у нас имеются партнеры в Калининградской области и Воронеже, которые занимаются производством телевизоров Mi TV. Это свидетельствует о том, что мы стремимся в буквальном смысле стать ближе к нашим российским покупателям и внести свой вклад в создание рабочих мест в этой стране. Вполне возможно, что на этом мы ограничиваться не будем, но пока не могу поделиться конкретными планами на этот счет.

Какие основные тенденции изменения потребительского спроса в России вы можете отметить?

Самый очевидный тренд последних лет: смартфон стремительно утрачивает функцию индикатора социального статуса. Сегодня необязательно демонстрировать всем телефон за 150 000 рублей, чтобы все видели, что ты хорошо зарабатываешь. Наоборот: приобретая аппарат с топовыми характеристиками и по вменяемой цене, пользователь дает понять, что его не обманешь громким брендом, раскрученным в СМИ. К тому же распространение соцсетей и блогерских платформ дает людям больше возможностей для обмена мнениями, изучения и сопоставления, чтобы в итоге сделать правильный выбор.

Что вы думаете о запрете 5G в России?

Xiaomi уважает все законы и правила, действующие на территории государств, в которых мы работаем. Несмотря на то, что перспективы сетей пятого поколения в России пока остаются неопределенными, мы готовы в любой момент вступить в эту игру, так как уже сейчас в нашем модельном ряду есть отличные продукты, поддерживающие 5G. Как только российский рынок будет готов для развертывания этих сетей, нам определенно будет что предложить покупателям в этой стране.

Ваш прогноз до 2024: какие устройства и сети будут востребованы в России?

Поскольку коммуникационные сети продолжают изучать границы возможного в плане доступности и скорости соединения, я ожидаю, что к 2024 году еще больше устройств будут подключены к интернету и смогут общаться между собой. Сегодня умный дом стал обыденной реальностью, и я с нетерпением жду, когда в наш обиход войдет такое явление, как умный город. И конечно, мы в Xiaomi надеемся, что наши продукты станут важнейшим элементом такого впечатляющего будущего.

Справка: Юй Мань возглавляет подразделение Xiaomi в России и СНГ с 2018 года. Он имеет 12-летний опыт работы в СНГ в сфере технологий, что позволяет ему эффективно возглавлять большую команду специалистов.