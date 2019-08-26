Интервью: смартфонами теперь не хвастаются

Юй Мань, глава подразделения Xiaomi в России и СНГ в интервью GazetaSPb оценил запрет 5G, а также намекнул на возможность создания нового производства Xiaomi в России.
Каковы планы развития бренда Xiaomi в России? Каких целей вы хотите достичь?
Несмотря на то, что бренд Xiaomi уже достиг очень большой популярности в России, все еще есть множество задач, которые необходимо выполнить. Наша цель – представить на рынке еще больше продуктов и сделать их доступными для еще большего количества россиян по всей стране. Для достижения данной цели в этом году мы запустили Программу Приоритетных Партнеров (ППП). Эта программа позволит большему количеству потребителей из разных регионов страны приобретать наши смартфоны и продукцию экосистемы через официальные каналы дистрибуции.
- Довольны ли вы вашим положением в России?
Согласно IDC, в первом квартале 2019 года Xiaomi занимала третье место в России с 13% рыночной долей и 30% приростом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, согласно нашим опросам, каждый месяц все больше и больше людей рассматривают возможность покупки устройств Xiaomi в качестве следующего смартфона. Мы являемся лидером в сегменте фитнес-трекеров на российском рынке с долей 40%, а наши телевизоры Mi TV продаются с сумасшедшей скоростью, поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы удовлетворить постоянно растущий спрос.
- Xiaomi пообещала, что чистая прибыль от продаж устройств не будет превышать 5% в год. В то же время компания показывает хорошие финансовые результаты. Как Xiaomi это удается?
Действительно, в прошлом году гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь пообещал, что чистая прибыль с продажи всех аппаратных устройств компании не превысит 5%. Спустя год мы по-прежнему выполняем это обещание и продолжаем продавать потрясающие продукты по честным ценам. Хотя наша первоочередная задача не состоит в том, чтобы заработать все деньги мира, квартал за кварталом мы демонстрируем стабильный рост выручки. Связано это в первую очередь с тем, что мы не используем традиционные каналы маркетинга, на которые другие компании тратят миллиарды долларов, что в итоге неизбежно сказывается на ценах продукции. Мы не стремимся попасть на каждый рекламный щит в городе, наша цель — поселиться в сердцах пользователей. Кроме того, Xiaomi — это интернет-компания, и это значит, что мы получаем прибыль не только от продажи устройств, но и от сервисов. Они являются одним из быстрорастущих направлений компании, и мы надеемся, что развивая его, мы сделаем счастливыми еще больше людей по всему миру.
- Как часто следует обновлять линейку устройств, чтобы сохранять интерес потребителей?
Если честно, мы не смотрим на наш производственный процесс под таким углом. Разрабатывая новые продукты, мы прислушиваемся к мнению наших пользователей, и если мы готовы выпустить устройство, способное закрыть ранее неудовлетворенные потребности, мы его выпускаем. Интерес к нашим продуктам продолжает сохраняться не потому, что мы выпускаем их с определенным промежутком, а потому что людям интересно, чем мы сможем удивить и порадовать их на этот раз.
- Какие новые технологии должна учитывать компания при производстве смартфонов?
Наша компания славится тем, что предлагает самые разные технологические решения для пользователей, которые в них нуждаются. Например, еще в прошлогоднем Mi 8 Pro мы внедрили подэкранный сканер отпечатков пальцев, который сегодня является мейнстримом на рынке. В модели Mi MIX 3 мы выступили с оригинальным решением для пользователей, которым нужен поистине полноэкранный дисплей. Но каждый раз, подходя к чертежному столу, мы сначала думаем о расширении функциональности и только потом — о технологии, которая сделает это возможным. Мы не из тех компаний, которые, разработав некую новую технологию, внедряют ее, выставляя солидный прайс, а затем начинают думать о том, как ее можно применить в реальной жизни.
- На ваш взгляд, растет ли конкуренция на рынке смартфонов?
При таком большом количестве имеющихся и возникающих игроков уровень конкуренции на рынке смартфонов вряд ли можно назвать низким. Чтобы сохранить так тяжело добытую рыночную долю, необходимо не только производить высококачественные товары, но и удерживать цены на привлекательном уровне. Кому-то это удается, кто-то в итоге оказывается в аутсайдерах. Но как показывает история, порой вчерашний неудачник завтра может выйти на первые позиции.
- Планируете ли вы открыть собственное производство в России?
В настоящее время у нас имеются партнеры в Калининградской области и Воронеже, которые занимаются производством телевизоров Mi TV. Это свидетельствует о том, что мы стремимся в буквальном смысле стать ближе к нашим российским покупателям и внести свой вклад в создание рабочих мест в этой стране. Вполне возможно, что на этом мы ограничиваться не будем, но пока не могу поделиться конкретными планами на этот счет.
- Какие основные тенденции изменения потребительского спроса в России вы можете отметить?
Самый очевидный тренд последних лет: смартфон стремительно утрачивает функцию индикатора социального статуса. Сегодня необязательно демонстрировать всем телефон за 150 000 рублей, чтобы все видели, что ты хорошо зарабатываешь. Наоборот: приобретая аппарат с топовыми характеристиками и по вменяемой цене, пользователь дает понять, что его не обманешь громким брендом, раскрученным в СМИ. К тому же распространение соцсетей и блогерских платформ дает людям больше возможностей для обмена мнениями, изучения и сопоставления, чтобы в итоге сделать правильный выбор.
- Что вы думаете о запрете 5G в России?
Xiaomi уважает все законы и правила, действующие на территории государств, в которых мы работаем. Несмотря на то, что перспективы сетей пятого поколения в России пока остаются неопределенными, мы готовы в любой момент вступить в эту игру, так как уже сейчас в нашем модельном ряду есть отличные продукты, поддерживающие 5G. Как только российский рынок будет готов для развертывания этих сетей, нам определенно будет что предложить покупателям в этой стране.
- Ваш прогноз до 2024: какие устройства и сети будут востребованы в России?
Поскольку коммуникационные сети продолжают изучать границы возможного в плане доступности и скорости соединения, я ожидаю, что к 2024 году еще больше устройств будут подключены к интернету и смогут общаться между собой. Сегодня умный дом стал обыденной реальностью, и я с нетерпением жду, когда в наш обиход войдет такое явление, как умный город. И конечно, мы в Xiaomi надеемся, что наши продукты станут важнейшим элементом такого впечатляющего будущего.
Справка: Юй Мань возглавляет подразделение Xiaomi в России и СНГ с 2018 года. Он имеет 12-летний опыт работы в СНГ в сфере технологий, что позволяет ему эффективно возглавлять большую команду специалистов.