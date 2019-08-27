После инцидента в больнице университета Мечникова возбуждено уголовное дело

Из больницы эвакуировали 35 человек, никто не пострадал. Фото: vk.com/szgmu_i.i.mechnikova

Из больницы эвакуировали 35 человек, никто не пострадал. Фото: vk.com/szgmu_i.i.mechnikova

После того, как в больнице университета им. Мечникова обнаружили самодельные взрывные устройства, в Петербурге завели уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb, правоохранительные органы в Петербурге возбудили уголовное дело по факту покушения на умышленное уничтожение имущества.

Напомним, днем 26 августа в одном из кабинетов здания кафедры фармакологии на Пискаревском проспекте обнаружили две пластиковые двухлитровые бутылки. В обеих была жидкость, по запаху напоминающая бензин. При этом в емкости были вставлены оголенные провода, которые были подключены к электричеству. Еще одну такую же бутылку обнаружили в соседнем кабинете.

Из больницы эвакуировали 35 человек, никто не пострадал.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются изучением записей с камер видеонаблюдения, установленных в холле здания.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полицейские проверили найденные в больнице университета Мечникова емкости.