Полицейские проверили найденные в больнице университета Мечникова емкости

Полицейские проверили найденные в больнице университета Мечникова емкости
Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин   

Органы отрицают, что в здании были самодельные взрывные устройства.

Об этом стало известно сегодня, 26 августа. Обо всем GazetaSPb сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Из больницы университета Мечникова эвакуировали людей, так как нашли там две емкости со странным содержанием. Предметы вызвали подозрения из-за схожести с коктейлями Молотова. Их отправили на проверку специалистам – к счастью, никакой угрозы они не представляли. Емкости содержали техническую жидкость, уточнили в пресс-службе.

На место выезжали полицейские и сотрудники администрации района. Никто не пострадал.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что автовокзал на Обводном эвакуировали из-за гранаты в урне. Пока что нет подтверждения тому, что граната действительно была настоящей. Разумеется, пока никто не знает, как она попала в мусорный контейнер — охранникам предстоит отсмотреть записи камер видеонаблюдения.

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