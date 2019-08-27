Под Тосно в аварии с грузовиком пострадали трое

Жертвы аварии получили травмы средней тяжести, их госпитализировали.

Об этом стало известно сегодня, 27 августа. Обо всем рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось в Тосненском районе на автодороге М-1. Там столкнулись грузовик и ВАЗ. По предварительным данным, большегруз подрезал автомобиль, что стало причиной серьезной аварии. Именно водителя грузовика винят в происшествии, в результате которого травмы получили три человека. Все они сидели в легковушке – два пассажира и человек, сидящий за рулем, получили повреждения средней степени тяжести. Их успели доставить в медучреждение и оказать необходимую помощь.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств инцидента.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в ДТП на Большеохтинском пострадал велосипедист. Он получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.