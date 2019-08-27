В ДТП на Большеохтинском пострадал велосипедист

Мужчина угодил под колеса автомобиля и получил серьезные травмы. Его госпитализировали.

Об этом стало известно сегодня, 27 августа. Обо всем рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось в Красногвардейский районе Санкт-Петербурга на Большеохтинском проспекте. Участниками аварии стали двое – автомобиль «Реналт» и велосипедист. Как именно все произошло – не уточняется. Известно лишь, что любитель двухколесного вида транспорта столкнулся с машиной. Он получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств инцидента.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ребенок угодил под колеса автомобиля на Петроградке. Ребенок девяти лет пытался быстро перейти дорогу, но не успел – его сбил с ног «Хендай», ехавший от проспекта Добролюбова к Каменноостровскому проспекту.