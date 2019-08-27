Ребенок угодил под колеса автомобиля на Петроградке

Юный горожанин перебегал дорогу, когда на него наехала машина. Мальчика госпитализировали.

Об этом стало известно сегодня, 27 августа. Как стало известно GazetaSPb, авария произошла на Большой Пушкарской улице. Ребенок девяти лет пытался быстро перейти дорогу, но не успел – его сбил с ног «Хендай», ехавший от проспекта Добролюбова к Каменноостровскому проспекту. Мальчик получил травмы и был госпитализирован с места происшествия. Врачи диагностировали у него травмы различной тяжести, а также ушиб головного мозга.

Как именно все случилось и где в этот момент были родители мальчика – не уточняется. Сейчас медики борются за его жизнь.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в результате ДТП под Саратовом погибли двое взрослых и пострадал ребенок.

В результате случившегося погибли два человека – водитель и пассажир иномарки. В машине также находилась 10-летняя девочка, она получила серьезные травмы.