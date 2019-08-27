На пересечении Ударников и Передовиков микроавтобус сбил столб

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга случилось ДТП с участием микроавтобуса. Инцидент произошел на пересечении проспекта Ударников и улицы Передовиков.
«Микроавтобус сбил светофор», — сообщил очевидец.
О случившемся пользователи написали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На опубликованных фотографиях видно, что столб лежит на земле.
Информация о пострадавших и причина случившегося не сообщаются.
Ранее в GazetaSPb сообщали об аварии с грузовиком, в результате которой пострадали три человека. Участниками ДТП в Тосненском районе стали грузовик и ВАЗ. Все пострадавшие находились в легковом автомобиле. По предварительным данным в инциденте винят водителя большегруза.