Беглов заявил о важности повышения зарплаты учителям

Беглов заявил о важности повышения зарплаты учителям
Александр Беглов. Фото: Мойка78Николай_Овсянников

Сегодня, 27 августа, прошло заседание педагогического совета. На ежегодном мероприятии присутствовал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Во время выступления врио губернатора заявил, что повышение заработной платы учителем является одной из основных задач. Он также отметил, что их зарплата должна увеличиваться согласно среднему показателю города.

Беглов заверил, что уже с 1 дня учебного года классные руководители будут получать надбавку из бюджета Петербурга в размере 5 тыс. рублей.

Как пишет «Невские Новости», в настоящее время уже создан единый механизм начисления выплат.

Ранее в GazetaSPb сообщали о временном изменении остановок на Богатырском проспекте. Это связано с проведением дорожных работ.

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Беглов заявил о важности повышения зарплаты учителям
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