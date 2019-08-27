Из-за дорожных работ на Богатырском проспекте временно изменены остановки

На Богатырском проспекте Санкт-Петербурга пройдет временное изменение остановок. Решение принято в результате проведения дорожных работ.

С сегодняшнего дня, 27 августа, отменяются остановки «Серафимовское кладбище» и «Полевая-Сабировская» от станции метро «Старая Деревня». А также останова на Богатырском пр. у Гаккелевской ул. от Стародеревенской ул. (для троллейбусов No23, следующих в парк).

Как сообщает «Горэлектротранс» Петербурга, не введена также остановка «Богатырский проспект» от станции метро «Старая деревня» не введена.

Ранее в GazetaSPb сообщали о подорожании суммы проезда в общественном транспорте. В Смольном рассказали, что проезд будет дороже со следующего года. Предположительно сумма вырастет на 2-3 рубля.