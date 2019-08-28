«Тайные покупатели» исследовали застройщиков и риэлтеров Петербурга

Застройщики оказались вежливее риэлтеров, некоторые из которых еще верят свою «незаменимость», говорится в исследовании которую провел портал Restate.ru. Его специалисты под видом потенциальных клиентов сделали звонки в 52 компании-застройщика и в 27 риэлторских агентств Петербурга. Все разговоры были записаны и проанализированы специалистами.

Исследование оценивало быстроту ответа операторов, качество ответов, вежливость, интерес к клиенту, и т.д. По мнению Алексея Шишкина, редактора Restate.ru в Петербурге большинство колл-центров, куда звонили операторы, набрали 7-8 баллов из возможных 10. При этом у застройщиков ни один не получил низших оценок в 1-2 балла, а вот среди 27 агентств недвижимости таких двое.

Однако, у колл-центров застройщиков выяснилась другая беда: некоторые вовсе не брали трубки! Дозвониться вообще совсем никак не удалось четырем компаниям-застройщикам из 52! Еще несколько застройщиков отвечали на звонок только после 3-4 раза, говорится в исследовании Restate.ru. Данное исследование проводится в рамках конкурса «Доверия потребителя» ( doveriekonkurs.ru).