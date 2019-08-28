Проверка петербургского КГА привела к увольнениям начальников

В КГА заявили,что проверка не повлияла на работу комитета. Фото: pixabay.com

В КГА заявили,что проверка не повлияла на работу комитета. Фото: pixabay.com

Три сотрудника написали заявления об уходе по собственному желанию.

Три сотрудника комитета по градостроительству и архитектуре решили уволиться. Работу КГА Санкт-Петербурга проверили и некоторых работников наказали.

Замглавы комитета Андрей Цацаев, начальник отдела защиты информации Сергей Колбунов и Петр Наталенко из отдела инфсистем покинут комитет, сообщает “Фонтанка” 28 августа. При этом комитет заявил изданию, что сотрудники написали заявления по личным желаниям, проверка не повлияла на работу комитета.

Комитет по градостроительству Петербурга возглавляет Владимир Григорьев. В начале августа в комитете обсудили итоги работы за 6 месяцев 2019 года. Комитет проверил содержание 3650 городских объектов, вынес штрафы на сумму 3,5 млн рублей, согласовал 80 проектов транспортной и инженерной инфраструктуры, участвовал в подготовке документов при проектировании ВСД.

Ранее GazetaSPb сообщил, что председатель КГА стал заслуженным архитектором России.