Главнокомандующий ВМФ Евменов поздравил маячников с 300-летием маяка Толбухин

Главнокомандующий ВМФ Евменов поздравил маячников с 300-летием маяка Толбухин
Маяк Толбухин отметил 300-летие.. Фото: пресс-служба Западного военного округа

В Петербурге 28 августа отметили 300-летие создания маяка Толбухин. Маячников поздравил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Текст его поздравления зачитали на торжественном митинге на площади у входа на маяк, сообщает Министерство обороны РФ.

«Три столетия маяка Толбухин обязывают нас бережно хранить традиции и свидетельства морской славы государства», — отметил Евменов.

Поздравления принял начальник маяка Толбухин Дмитрий Масько. В церемонии также участвовали представитель Управления навигации и океанографии Минобороны РФ Геннадий Непомилуев и исполнительный директор Русского географического общества Виктор Сеничкин.

Маяк Толбухин был построен в начале восемнадцатого по указу Петра I. Первое время его именовали «Котлинский». В 1736 году маяк получил имя «Толбухин» в честь первого коменданта Кронштадта Фёдота Толбухина.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что маяк внесен в число объектов культурного наследия, охраняемых «Юнеско».

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