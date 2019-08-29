Диетологи рассказали об опасности орехов

Переедание орехов может отрицательно повлиять на здоровье человека. Врачи рассказали, что в сутки стоит потреблять не более 50 гр. плодов.

Со слов заведующей консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» Екатерины Бурляевой, ежедневную норму диетологи советуют установить в 30 гр.

Кроме того специалисты отметили, пишет «РИА Новости», что страдающим панкреатитом лучше полностью убрать продукт из рациона. Он может вызвать обострение. Также обжорство может грозить кишечной непроходимостью.

Ранее в GazetaSPb сообщали, какую пользу приносят грецкие орехи для кишечника. Исследование провели ученые из Техаса. Орехами кормили грызунов, а после следили за их состоянием. Первые положительные изменения наблюдались уже спустя две недели.