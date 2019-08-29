Отнявшего у школьников телефоны на Серебристом бульваре задержали

Отнявшего у школьников телефоны на Серебристом бульваре задержали
Ущерб тогда составил около 25 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Спустя полгода подозреваемым стал трижды судимый безработный петербуржец.

Полиция Санкт-Петербурга задержала грабителя, отнявшего телефоны у подростков на Серебристом бульваре. Мужчину трижды судили за кражи и грабеж.

Ограбление группы из трех подростков произошло еще 17 марта на Серебристом бульваре, сообщили GazetaSPb в главке МВД Петербурга и ЛО 29 августа. Злоумышленник отнял телефоны у 15-летних школьников, общий ущерб оценили в 25 тысяч рублей.

Спустя почти полгода полиция Приморского района Петербурга задержала 29-летнего безработного петербуржца. Похоже, он так и не смог реализовать телефоны — похищенное изъяли. Возбуждено уголовное дело.

Ранее GazetaSPb сообщила, что житель Выборгского района Петербурга ограбил собственную мать.

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