Отнявшего у школьников телефоны на Серебристом бульваре задержали

Спустя полгода подозреваемым стал трижды судимый безработный петербуржец.
Полиция Санкт-Петербурга задержала грабителя, отнявшего телефоны у подростков на Серебристом бульваре. Мужчину трижды судили за кражи и грабеж.
Ограбление группы из трех подростков произошло еще 17 марта на Серебристом бульваре, сообщили GazetaSPb в главке МВД Петербурга и ЛО 29 августа. Злоумышленник отнял телефоны у 15-летних школьников, общий ущерб оценили в 25 тысяч рублей.
Спустя почти полгода полиция Приморского района Петербурга задержала 29-летнего безработного петербуржца. Похоже, он так и не смог реализовать телефоны — похищенное изъяли. Возбуждено уголовное дело.
Ранее GazetaSPb сообщила, что житель Выборгского района Петербурга ограбил собственную мать.