Стали известны причины гибели тюленей в Ленобласти

Основными причинами смерти тюленей в регионе является естественная смертность, гибель в рыболовных сетях и браконьерство. Фото: pixabay

Основными причинами смерти тюленей в регионе является естественная смертность, гибель в рыболовных сетях и браконьерство. Фото: pixabay

Ученые из Санкт-Петербургского научного центра Российской академии наук выяснили причины гибели ластоногих в Ленинградской области.

В конце весны этого года в Сети появилась информация о мертвых тюленях, найденных в водоемах региона. Департамент Росприроднадзора направил запрос в Петербургский центр РАН для того, чтобы эксперты выяснили причины гибели животных.

По словам ученых, основными причинами смерти тюленей в регионе является естественная смертность, гибель в рыболовных сетях и браконьерство.

Ученые также назвали причину массового скопления мертвых тюленей в регионе. Оказалось, что весной на поверхность воды всплывают тюлени, которые умерли зимой и оставались на дне, и их течением прибило к берегу Финского залива. Больше всего мертвых животных было найдено в мелководной восточной части Финского залива в Курортном районе, где вода прогревается быстрее всего.

Для минимизирования смертности тюленей эксперты порекомендовали полностью исключить браконьерство и свести к минимуму ловлю рыбы сетями.

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