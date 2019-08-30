Влетевший в дерево в Приозерском районе водитель Citroen скончался

В Приозерском районе Ленобласти 23-летний водитель Citroen скончался после ДТП на 34-м километре автодороги «Ушаково — Гравийное».

Авария произошла около 23:50 часов 29 августа, сообщает Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Водитель Citroen не справился с управление и врезался в дерево. Во время удара мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что 29 августа на Тихорецком проспекте у станции метро «Политехническая» произошла авария с участием трамвая. Водитель Hyundai Solaris не успел перестроиться с трамвайных путей, в результате чего въехал под трамвай. Авария временно осложнила движение транспорта на участке. Трамвайные пути, по словам очевидцев, оказались перекрыты в оба направления.