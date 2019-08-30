Иранец пытался сбежать в Европу через границу с Финляндией

В пограничной зоне Выборгского района Ленобласти задержали 38-летнего гражданина Ирана. Мужчина пытался сбежать в Европу через российско-финляндскую границу.
В Россию иранец приехал по туристической визе, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти. За рубежом мужчина надеялся найти лучшие условия для жизни.
Задержан он был 28 августа по пути к Финляндской республике. Мужчина стремительно бежал и старался маскироваться в складках местности. Догнать его удалось с помощью служебной собаки.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение Государственной границы Российской федерации».
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пограничники задержали пятерых граждан Ирана в Выборгском районе Ленобласти. Они пытались сбежать в страны Евросоюза через Финляндию.