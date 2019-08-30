Пожарное депо построили в Кудрово

Строительство депо на Заводской начали в прошлом январе на средства застройщиков Кудрово, но объект встал в конце года из-за нехватки денег. Фото: lenobl.ru

Строительство депо на Заводской начали в прошлом январе на средства застройщиков Кудрово, но объект встал в конце года из-за нехватки денег. Фото: lenobl.ru

Около 50 спасателей МЧС проследят за безопасностью в Заневском городском поселении.

В Кудрово закончили новое пожарное депо — уже второе за год. Пожарные начнут нести вахту на станции уже осенью.

Депо имеет выезды для четырех машин, площадь объекта составляет свыше 1 тысяч м2, сообщили GazetaSPb в администрации Ленобласти 30 августа. Около 50 спасателей МЧС проследят за безопасностью в Заневском городском поселении — но прежде всего именно в Кудрово.

Строительство депо на Заводской начали в прошлом январе на средства застройщиков Кудрово, но объект встал в конце года из-за нехватки денег. После этого к проекту подключилась КРТ Ленобласти, которая взяла на себя руководство и восстановила финансирования. Всего на депо ушло около 140 млн рублей.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Янино открыли новое пожарное депо.