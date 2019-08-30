Во Всеволожске мужчина разбил витрину магазина и украл букет цветов

Во Всеволожске мужчина разбил витрину магазина и украл букет цветов
Правонарушитель-рецидивист решил отправиться за цветами. Фото: https://pixabay.com

Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения и был задержан сотрудниками Росгвардии, не успев скрыться с места преступления.

Сегодня утром во Всеволожском районе Ленинградской области нарядом Росгвардии был задержан 39-летний гражданин. Как рассказали GazetaSPb в пресс-службе УВО по Санкт-Петербургу и Ленобласти, во время патрулирования сотрудникам поступило сообщение, что в цветочном магазине, расположенном в торговом центре на Заводской улице сработала тревожная кнопка. Причиной среагировавшей сигнализации стало проникновение в магазин неизвестного, который, разбив витрину и украв букет стоимостью 2600 рублей, намеревался сбежать.

Сразу же прибывшие на место преступления сотрудники Росгвардии обнаружили не успевшего скрыться мужчину, который держал в руках похищенный букет цветов. Как стало известно позже, задержанный был неоднократно судим.

Ранее GazetaSPb сообщала, что задержанного в Красногвардейском районе карманника уличили в еще нескольких кражах.

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Во Всеволожске мужчина разбил витрину магазина и украл букет цветов
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