В Гаване за счет России отреставрировали купол Капитолия

В Гаване за счет России отреставрировали купол Капитолия
Официальное открытие капитолия состоится не скоро. Фото: Pixabay

В кубинской столице завершились работы по реставрации купола Капитолия, которые проспонсировала Россия.

В Гаване подошли к концу работы реставрационные работы на куполе Капитолия, который в течение нескольких лет был скрыт от глаз жителей строительными лесами и чехлами. Об этом пишет агентство EFE.

В 2016 году власти Кубы попросили у РФ оказать материальную помощь с восстановлением купола. Россия выделила денежные средства на реставрацию, включая обновление золотого покрытия купола. По словам главного историка Гаваны Эусебио Леаля, официальное открытие капитолия состоится не скоро.

Ранее GazetaSPb сообщала, что у дипломатов США после работы на Кубе найдены изменения в мозге. Американские ученые полагают, что 40 бывших сотрудников посольства США на Кубе подверглись так называемым акустическим атакам.

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