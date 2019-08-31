Тосно обзаведется ледовым дворцом и новым ЗАГСом

В Тосненском районе Ленобасти откроют ледовый дворец и новый ЗАГС в отдельном здании. Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко в ходе прединспекционной поездки.

Власти региона готовятся к празднованию Дня Ленинградской области в 2021 году. Подготовка к этой дате уже началась.

«Работа предстоит серьезная, область дает большое финансирование на подготовку города к событию и приведение в порядок основных объектов и территории», — сказал Дрозденко.

К 2021 году в Тосно обещают построить ледовый дворец. В настоящее время ведется работа над проектом типового спортивного объекта.

Новый ЗАГС, по словам губернатора, может появится в здании рядом с гостиницей «Тосно». Собственник уже готов предоставить помещение, но не безвозмездно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что среди жителей Тосно проводится анкетирование о транспорте в их районе. Таким образом население сможет повлиять на разработку проекта дорожного развития.