Американский актер Ричард Гир празднует свое 70-летие

В последний день лета звезда Голливуда Ричард Гир празднует свой 70-й День рождения.

Сегодня 70-летний юбилей отмечает объект обожания женщин по всему миру Ричард Гир. Актер является лауреатом премии «Золотой глобус», также он номинировался на «Оскар» и «Эмми».

Первой работой в его актерской карьере стал фильм «В поисках мистера Гудбера» 1977 года. А после фильма 1980 года «Американский жигало» Гир стал одним из главных секс-символов мирового кино.

Среди российской публики актер прославился благодаря комедийной мелодраме «Красотка», где исполнил главную роль миллионера Эдварда в паре со знаменитой Джулией Роббертс. Его славу также приумножили киноленты «Хатико: самый верный друг», «Сбежавшая невеста», «Давайте потанцуем», «Августовская рапсодия» и ряд других.

Одной из последних его работ в кино стал сериал «Мать Отец Сын» телекомпании BBC Two.

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