В Саратове в убийстве новорожденной девочки подозревается ее отец

Он взял ребенка на руки и ушел на чердак дома, где зарезал малышку. Фото: pixabay

Он взял ребенка на руки и ушел на чердак дома, где зарезал малышку. Фото: pixabay

Жителя Саратова задержали по подозрению в убийстве его двухмесячной дочери. Горе-отец зарезал свою дочь втайне от жены из-за врожденного заболевания.

В местном управлении следственного комитета заявили, что сейчас подозреваемый задержан, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По версии следствия, 38-летний саратовец решил расправиться с двухмесячной дочкой из-за ее врожденной патологии. Отец девочки дождался, когда его супруга уйдет из квартиры за продуктами. Он взял ребенка на руки и ушел на чердак дома, где зарезал малышку. В это время в квартире без присмотра остался его двухлетний сын.

Правоохранительные органы Саратова заведи уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Отцу грозит пожизненное заключение в колонии строгого режима.

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