Пропавший годовалый ребенок в Башкирии найден мертвым

Мальчик исчез ночью из своей кроватки. Фото: pixabay.com

Мальчик исчез ночью из своей кроватки. Фото: pixabay.com

В Башкирии пропавшего годовалого мальчика нашли мертвым. Ребенок, по словам матери, исчез из колыбельки, пока она спала.

О смерти мальчика сообщило поисковое движение «РОО Поиск пропавших детей в Уфе и Р.Б» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее мать мальчика заявила о пропаже. Женщина обратилась в полицию 2 августа. Ребенок, по её словам, бесследно исчез посреди ночи из собственной кровати. Отсутствие сына она заметила утром.

К поиску ребенка подключились более ста человек: правоохранители, волонтеры, водолазы и жители села Исмаилово в Башкирии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дела. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ДТП на трассе «Кола» в Ленобласти пострадал двухлетний ребенок. Малыш получил в результате аварии травмы средней тяжести.