Фура с коровой застряла под мостом на Боровой улице

Пользователи соцсети высоко оценили изображение на кузове: кажется, что на водителей сзади смотрит настоящая корова.

Мост на Боровой улице поймал новую жертву. Водитель грузового автомобиля с натуралистичным изображением коровы на кузове проигнорировал требования на высоте.

ДТП во Фрунзенском районе Петербурга произошло около полудня 4 сентября в среду. Мост на Боровой не так популярен, как “мост глупости” на Софийской улице, обладающий собственными аккаунтами в социальных сетях и отпраздновавший 10 лет со дня появления 2 сентября, но тот, рассказывая о ДТП в Telegram, уважительно называет его “коллегой”.

Пользователи соцсетей, где сообщили об очередном бедовом фургоне, высоко оценили изображение коровы на задней части кузова — оно выполнено так, что кажется, будто водитель в самом деле не закрыл дверь кузова и животное выглядывает на дорогу.

Ранее GazetaSPb сообщила, что под «мостом глупости» застряла юбилейная 170-ая “Газель”