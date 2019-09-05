Канатоходец чуть не разбился при прохождении между башнями «Москва-Сити»

К счастью, на нем был страховочный трос, который предотвратил трагедию.

Об этом стало известно 5 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальных сетях, которые поделились видеозаписями с места происшествий. Между башнями делового центра «Москва-Сити» натянули трос, по которому проходили канатоходцы – любители экстрима привлекли внимание сотен людей. Один из них медленно передвигался, когда вдруг потерял равновесие и сорвался вниз. Благо на нем был страховочный трос, так что мужчина не пострадал – упади он с высоты в 300 метров, он бы точно не выжил.

Напоминаем, что 7 и 8 сентября состоится мероприятие, в рамках которого спортсмены из разных стран пройдут между небоскребами делового центра.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что за сутки из окон в Петербурге выпали два малыша. Одному из пострадавших два года, второму — пять лет. Оба получили серьезные травмы, причины инцидентов выясняются.