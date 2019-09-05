Канатоходец чуть не разбился при прохождении между башнями «Москва-Сити»

Канатоходец чуть не разбился при прохождении между башнями &#171;Москва-Сити&#187;
Фото: "РИА Новости"

К счастью, на нем был страховочный трос, который предотвратил трагедию.

Об этом стало известно 5 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальных сетях, которые поделились видеозаписями с места происшествий. Между башнями делового центра «Москва-Сити» натянули трос, по которому проходили канатоходцы – любители экстрима привлекли внимание сотен людей. Один из них медленно передвигался, когда вдруг потерял равновесие и сорвался вниз. Благо на нем был страховочный трос, так что мужчина не пострадал – упади он с высоты в 300 метров, он бы точно не выжил.

Напоминаем, что 7 и 8 сентября состоится мероприятие, в рамках которого спортсмены из разных стран пройдут между небоскребами делового центра.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что за сутки из окон в Петербурге выпали два малыша. Одному из пострадавших два года, второму — пять лет. Оба получили серьезные травмы, причины инцидентов выясняются.

канатоходец москва-сити
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Заявление Собчак о Крыме вызвало бурную реакцию
В Британии восемь тысяч литров джина вылилось на дорогу
Канатоходец чуть не разбился при прохождении между башнями ...
Представители Бузовой отрицают ее намерение купить виллу на Бали
Пассажирка «Шевроле» погибла после столкновения с самосвалом на ...
Гинеколог предположил, что Ксения Собчак беременна
Петербурженки смогут обследовать грудь в передвижном кабинете
Facebook запустил сервис знакомств