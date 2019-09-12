На знаменах нацгвардии появится герб Ленобласти

Герб области был принят 9 декабря 1997 года. Фото: http://rosgvard.ru

Герб области был принят 9 декабря 1997 года. Фото: http://rosgvard.ru

На знаменах нацгвардии РФ появится герб Ленинградской области. Соотствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко.

Согласно документу, изображение герба региона и его основных элементов, может использоваться на боевых знаменах, эмблемах и других геральдических знаках войск.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области, поводом стало обращение командования Главного управления федеральной службы войск нацгвардии РФ по Петербургу и области.

Напомним, что герб области был принят 9 декабря 1997 года.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что герб Петербурга хотят разрешить использовать в некоммерческих целях.