На знаменах нацгвардии появится герб Ленобласти

На знаменах нацгвардии РФ появится герб Ленинградской области. Соотствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко.
Согласно документу, изображение герба региона и его основных элементов, может использоваться на боевых знаменах, эмблемах и других геральдических знаках войск.
Как сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области, поводом стало обращение командования Главного управления федеральной службы войск нацгвардии РФ по Петербургу и области.
Напомним, что герб области был принят 9 декабря 1997 года.
Ранее в GazetaSPb сообщали, что герб Петербурга хотят разрешить использовать в некоммерческих целях.