Герб Петербурга хотят разрешить использовать в некоммерческих целях

Главное, чтобы горожанин не проявлял неуважения к символу.

Об этом стало известно сегодня, 22 мая. Инициаторами поправок стали Вера Сергеева, Денис Четырбок и Константин Чебыкин. Депутаты ЗакСа хотят, чтобы петербуржцам позволили использовать герб и гимн Санкт-Петербурга в некоммерческих целях. Важно, считают они, чтобы петербуржцы не проявляли неуважения к символам.

Депутаты рассказали, что хотят таким образом защитить граждан, которые думают, что символы могут использовать только органы власти.

Напоминаем, что большинство поддержало авторов документа. Поправки в законодательство могут вступить уже летом 2019 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Макаров считает, что нарушения 1 мая связаны с Горбачевым. Его политика позволила россиянам превратно понимать свободу слова. Он также назвал лозунги на первомайских шествиях несправедливыми по отношению к «Единой России».