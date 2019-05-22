Макаров считает, что нарушения 1 мая связаны с Горбачевым

Макаров не доволен политикой Горбачева и поведением петербуржцев. Фото: https://www.gov.spb.ru/
Макаров не доволен политикой Горбачева и поведением петербуржцев. Фото: https://www.gov.spb.ru/

Президент СССР вел политику, которая отражается на поступках людей до сих пор, уверен он.

Об этом стало известно сегодня, 22 мая. Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров во время своего выступления перед парламентом раскритиковал деятельность Михаила Горбачева. Он уверен, что петербуржцы вели себя неподобающим образом во время первомайского шествия из-за того, что они неправильно понимают слово «свобода». Это пошло со времен правления Михаила Горбачева, заявил Макаров. Но свобода, напомнил он, это не беспредел и оскорбления.

Также председатель ЗакСа отметил, что оппозиция была не совсем справедлива по отношению к «Единой России». Макаров не понимает, в чем партия виновата перед людьми.

Напоминаем, что уполномоченный по правам человека Александр Шишлов заявлял, что в Санкт-Петербурге не должны решать, с какими лозунгами могут или не могут выходить граждане на митинг.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что обманутые дольщики вышли на митинг на площадь Ленина.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
вячеслав макаров первое мая
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Макаров считает, что нарушения 1 мая связаны с Горбачевым