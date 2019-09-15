Номинированный на Оскар режиссер Бронзит ответит на вопросы в Петербурге

В Петербурге 15 сентября состоится встреча в формате «вопрос-ответ» с режиссером анимации Константином Бронзитом. Вход на мероприятие свободный.

Встреча пройдет в рамках кинофестиваля «Послание к человеку» в Школе нового кино на Литейном проспекте, 42. Начало мероприятия в 17:00.

Режиссер представит на фестивале свою новую анимационную короткометражку «Он не может жить без космоса». В центре повествования — история о матери и её единственном сыне. В ленте, согласно аннотации, задаются вопросы о судьбе и предназначении.

Константин Бронзит — режиссер и сценарист анимационного кино. В его фильмографии 23 фильма. Работы Бронизта дважды были номинированы на Оскар — в 2016 и 2009 году.

Помимо этого, Бронзит занимается озвучкой персонажей мультфильмов. Среди его работ голоса Тугарина из «Алеши Поповича и Тугарина Змея», жабы Клавы из «Лунтика и его друзей» и Царя Императора из «Ивана Царевича и Серого Волка».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что специальным гостем фестиваля «Послание к человеку» стал немецкий актер Удо Кир, сыгравший в фильмах Ларса Фон Триера.