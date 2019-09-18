Британской турфирме Thomas Cook грозит банкротство

Британской турфирме Thomas Cook грозит банкротство
Компания Thomas Cook была основана бизнесменом Томасом Куком в 1841 году. Фото: https://pixabay.com/

Корпорация обратилась в нью-йоркский суд с просьбой о временной защите от кредиторов. В противном случае, компания рискует стать банкротом.

Британскому туристическому агентству Thomas Cook необходимо найти средства в размере 1,1 миллиард фунтов стерлингов. Инвесторы согласны вложить в компанию почти полностью недостающую сумму, 900 миллионов фунтов стерлингов. Однако взамен китайский инвестиционный фонд «Фосун», а также обладатели облигаций, выступившие в роли спасительных инвесторов, намерены получить контрольный пакет акций корпорации.

Кризис настиг одну из старейших организаций на туристическом рынке из-за стремительно развивающихся интернет-сервисов, позволяющих людям путешествовать по всему миру, не прибегая к услугам турагентств.

Ранее GazetaSPb сообщала о том, что банкротам будут освобождены от необходимости выплачивать штрафы ГИБДД.

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