Mercedes и Porsche не поделили дорогу на Васильевском

На Васильевском острове в Петербурге 18 сентября произошла авария с участием Mercedes и Porsche. Машины столкнулись на пересечении Большого проспекта и 27-й линии.
Один из автомобилей, по предварительным данным, не пропустил другой. В результате Mercedes оказался на тротуаре, а Porsche Macan перегородил проезжую часть.
«Знаки сбиты, Мерседес на тротуаре, Макан рядом, скорая…», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».
Одна из свидетельниц происшествия отметила, что на скорой увезли кого-то из пассажиров. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о ДТП на проспекте Наставников. Водитель, не справившись с управлением, протаранил ограду и въехал в стену дома.