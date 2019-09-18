Mercedes и Porsche не поделили дорогу на Васильевском

Mercedes и Porsche не поделили дорогу на Васильевском
ДТП с Mercedes и Porsche. Фото: vk.com/spb_today

На Васильевском острове в Петербурге 18 сентября произошла авария с участием Mercedes и Porsche. Машины столкнулись на пересечении Большого проспекта и 27-й линии.

Один из автомобилей, по предварительным данным, не пропустил другой. В результате Mercedes оказался на тротуаре, а Porsche Macan перегородил проезжую часть.

«Знаки сбиты, Мерседес на тротуаре, Макан рядом, скорая…», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Одна из свидетельниц происшествия отметила, что на скорой увезли кого-то из пассажиров. Информация о пострадавших не поступала.

ДТП с Mercedes и Porsche. Фото: vk.com/spb_today

Ранее Gazeta.SPb сообщала о ДТП на проспекте Наставников. Водитель, не справившись с управлением, протаранил ограду и въехал в стену дома.

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Mercedes и Porsche не поделили дорогу на Васильевском