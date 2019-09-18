На проспекте Наставников женщина припарковалась «в стену» дома

Во дворе дома на проспекте Наставников автомобилистка, не справившись с управлением, протаранила ограду и въехала в стену.

Об инциденте сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам свидетелей, девушка очень долго пыталась припарковаться, а потом неожиданно резко нажала на газ и, судя по всему, потеряла управление. В комментариях утверждают, что она буквально выпала из автомобиля.

Дверь машины со стороны водителя вывернута на 180 градусов. Возможно, девушке, если она действительно выпала, крупно повезло. В ДТП никто не пострадал.

Интернет-пользователи не скупятся на едкие комментарии, возмущаясь водительскими способностями автомобилистки.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb писала о жителе Тосно, который сообщил сотрудникам полиции ложную информацию об угоне своего авто.