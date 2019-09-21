Спасать инопланетян из Зоны 51 пришли более двух тысяч человек

В американском штате Невада проходит «штурм» секретной Зоны 51. У ворот секретной базы собрались чуть более 2 тыс. человек.

Шуточная акция зародилась на Facebook и привлекла внимание около 2 млн человек. Всерьез приехать в Неваду решились не многие. Люди рассредоточились между подходами «Зоны 51» и площадками тематического фестиваля, посвященного штурму.

В маленьких городах Хайко и Рейчел для прибывших на «штурм» проходят развлекательные мероприятия, сообщает Associated Press.

Участники акции фотографируются на фоне секретной базы, переодеваются в наряды инопланетян и размахивают плакатами «Спасите инопланетян от правительства!».

Штурмовать Зону 51 в шутку предложили на Facebook. В тематическом сообществе кнопку «пойду» кликнули более 2,1 млн человек. Участникам предла