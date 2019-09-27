Количество курилок в аэропортах России может сократиться до двух

Количество курилок в аэропортах России может сократиться до двух
Минздрав считает, что пассажиры аэропортов должны курить в специально отведенных изолированных помещениях. Фото: unsplash

Министерство здравоохранения предлагает открывать в российских воздушных гаванях не более двух комнат для курения.

Минздрав считает, что пассажиры аэропортов должны курить в специально отведенных изолированных помещениях с непрозрачными стенами. Также, согласно мнению ведомства, комнаты для курения должны быть оборудованы вентиляционными системами. О этом сообщают «Известия».

В ведомстве отмечают, что помещения для курения должны быть оборудованы на значительном расстоянии от пунктов досмотра, путей следования к выходам на посадку, а также от выходов из самого аэропорта.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Венеции могут запретить курение на улице. Власти Венеции выступили с инициативой постепенно запретить курение на открытом воздухе, начав с главных достопримечательностей города.

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