В Венеции могут запретить курение на улице

Мэр Венеции для начала намерен запретить курение на мосту Риальто и площади Сан-Марко. Фото: pixabay

Мэр Венеции для начала намерен запретить курение на мосту Риальто и площади Сан-Марко. Фото: pixabay

Власти Венеции выступили с инициативой постепенно запретить курение на открытом воздухе, начав с главных достопримечательностей города.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро сначала намерен запретить курение на мосту Риальто и площади Сан-Марко. Подобная идея появилась у него после посещения Токио, где закон запрещает курение в общественных местах, пишет РИА Новости.

Сейчас специалисты мэрии обсуждают возможность введения зон для курения. Для того, чтобы воплотить идею в жизнь, у мэра осталось несколько месяцев — срок его полномочий истекает весной.

Также Бруньяро предлагает раздавать курильщикам портативные контейнеры и пепельницы для окурков, чтобы их не выкидывали под ноги.

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