Петербуржцы рассказали о «тусовках» с громкой музыкой на Васильевском

Петербуржцы рассказали о &#171;тусовках&#187; с громкой музыкой на Васильевском
Фото: https://vk.com/spb_today_unpublished

Люди уверяют, что они проходят в определенном месте каждые выходные. Нравится такое далеко не всем.

Об этом стало известно 28 сентября. Обо всем рассказали участники веселых мероприятий в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург Неизданное». Они пишут, что вечеринки проходят на Васильевском острове каждую субботу. Там собираются все желающие, слушают музыку и общаются между собой. При этом не все довольны – некоторые считают, что «тусовщики» нарушают покой. Другие же утверждают, что отлично, когда люди вот так проводят время.

«Каждый выходной — для тех, кто не в курсе»,

— подчеркнул один из знатоков.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что петербуржцы рассказали о котокафе на Васильевском, куда никто не приходит неделю. Люди уверяют, что животные сидят все это время в одиночестве – за ними никто не ухаживает. Возможно, у них нет ни воды, ни еды.

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