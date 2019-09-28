Петербуржцы рассказали о «тусовках» с громкой музыкой на Васильевском

Люди уверяют, что они проходят в определенном месте каждые выходные. Нравится такое далеко не всем.

Об этом стало известно 28 сентября. Обо всем рассказали участники веселых мероприятий в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург Неизданное». Они пишут, что вечеринки проходят на Васильевском острове каждую субботу. Там собираются все желающие, слушают музыку и общаются между собой. При этом не все довольны – некоторые считают, что «тусовщики» нарушают покой. Другие же утверждают, что отлично, когда люди вот так проводят время.

«Каждый выходной — для тех, кто не в курсе»,

— подчеркнул один из знатоков.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что петербуржцы рассказали о котокафе на Васильевском, куда никто не приходит неделю. Люди уверяют, что животные сидят все это время в одиночестве – за ними никто не ухаживает. Возможно, у них нет ни воды, ни еды.